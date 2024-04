Palpite: Cruzeiro x Botafogo – Campeonato Brasileiro – 14/4/2024

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Depois de perder a decisão pelo título do estadual mineiro, não há tempo de lamentações para o Cruzeiro, que recebe o clube carioca na estreia do Brasileirão. O jogo começa às 17h (de Brasília) de domingo (14). E as equipes se encontram no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Assista no Premiere.

Palpite Cruzeiro x Botafogo

Apesar da derrota recente contra o Galo, a equipe do Cruzeiro vinha em um momento sólido, onde estava invicto há sete partidas na sequência. Enquanto isso, o Botafogo vive um momento semelhante, onde carregava dez jogos de invencibilidade, mas também foi derrotado na sua partida mais recente.

Mesmo que os clubes passem por um momento semelhante na atual temporada, a Raposa tem se provado uma equipe mais sólida ao receber seus oponentes no Mineirão, sendo provável que inicie sua trajetória somando três pontos. E por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Cruzeiro”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Cruzeiro

​- 2.20 na bet365

- 2.30 na Betano

- 2.25 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Cruzeiro e seu desempenho atual

O Cruzeiro atravessa um momento conturbado na atual temporada. Recentemente, teve a grande chance de encerrar a hegemonia de seu arquirrival, Atlético-MG, ao decidir o título do Campeonato Mineiro dentro do Mineirão.

Mesmo assim, após empatar o jogo de ida por 2 a 2 na Arena MRV, não conseguiu segurar o Galo no jogo de volta. Tendo o apoio da torcida, chegou a abrir o placar com Mateus Vital, mas levou a virada por 3 a 1 com gols marcados por Renzo Saravi, Hulk e Gustavo Scarpa.

Juntamente com o Brasileirão, a Raposa fará sua campanha na Copa Sul-Americana. Já estreou na competição, onde ficou apenas no empate com o Universidad Católica, do Equador, por 0 a 0.

Botafogo e sua última performance

O Botafogo vem de uma derrota frustrante na Copa Libertadores. Na estreia da competição, teve a oportunidade de iniciar sua campanha no Estádio Olímpico Nilton Santos, onde recebeu o Junior Barranquilla, da Colômbia.

Mesmo assim, teve um péssimo início de partida e antes dos 40 minutos, já perdia por 3 a 0. Ainda antes do intervalo, chegou a diminuir com gol de Hugo aos 43, mas ficou por isso e ainda não soma pontos na Liberta.

Recentemente, fez uma campanha abaixo das expectativas no Campeonato Carioca. No estadual, após ter ficado na quarta colocação na fase inicial, teve que se contentar com a disputa da Taça Rio, onde sagrou-se campeão ao vencer o Boavista, na final, por 6 a 0 no agregado dos jogos (ida e volta).