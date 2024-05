Palpite: Corinthians x América-RN – Copa do Brasil – 22/5/2024

(MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Depois de vencer na Arena das Dunas, o Corinthians fica em situação confortável e pode até empatar este confronto que estará classificado para as oitavas de final. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (22). As equipes se encontram na Neo Química Arena, em São Paulo. Assista no Prime Video.

Palpite Corinthians x América-RN

Atravessando uma boa fase, o Corinthians perdeu apenas uma de suas últimas seis partidas disputadas, mostrando uma grande melhora desde a chegada dos jogadores da categoria de base para o elenco principal. Enquanto isso, o América-RN segue com atuações regulares na Série D do Brasileirão.

Em clima de festa, o Corinthians realiza performances cada vez mais sólidas na temporada. Acaba de golear o Argentinos Juniors por 4 a 0 na Neo Química Arena, sendo improvável que não vença o clube potiguar por um placar elástico neste embate. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Corinthians”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Corinthians

​- 1.20 na bet365

- 1.22 na Betano

- 1.19 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Corinthians e seu desempenho atual

O Corinthians volta a ser regular na temporada e apresenta seus melhores resultados do ano. Em sua performance mais recente, venceu facilmente o Argentinos Juniors, por 4 a 0, na quinta rodada da Copa Sul-Americana.

Na Série A do Brasileirão, acabou derrotado na última rodada disputada, por 2 a 0 contra o Flamengo. Mesmo assim, não apaga o fato de seguir em ascensão na temporada.

No jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, chegou a sofrer o primeiro gol aos 13 minutos, mas buscou a virada com Breno Bidon e Cacá, onde venceu por 2 a 1.

América-RN e sua última performance

O América-RN segue com suas incríveis atuações em 2024. Recentemente, conquistou pelo segundo ano consecutivo o título do Campeonato Potiguar.

Posteriormente, avançou até a terceira fase da Copa do Brasil, depois de eliminar o Costa Rica-MS na primeira rodada e o São Luiz, do Rio Grande do Sul, por 3 a 0 na segunda rodada.

Porém, não teve um sólido início na Série D do Brasileirão. Na quarta divisão, venceu apenas uma partida das três primeiras disputadas, ficando em situação delicada no começo da competição.