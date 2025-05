Atletas olímpicos confirmam presença na Corrida Time Brasil 2025

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou a primeira lista dos atletas olímpicos que estarão presentes na Corrida Time Brasil, que será realizada em 8 de junho, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento é em comemoração aos 121 anos do COB. As inscrições para a prova está aberta até 20 de maio.

— Vamos fazer com que o público viva uma experiência olímpica memorável, sentindo a energia dos nossos atletas de perto, visite nosso Centro de Treinamento e celebre o esporte em um local simbólico para o Brasil — afirma Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB.

Bruno Fratus é presença confirmada no evento (Foto: Sátiro Sodré / CBDA)

Confira atletas confirmados na corrida

Bruno Fratus - natação Caio Bonfim - marcha atlética Rosangela Santos - atletismo Luisa Parente - Ginástica Artística Luisa Baptista - Triatlo Marcelinho Elgarten - vôlei Fabiana Murer - salto com vara Maurren Maggi - santo em distância Fabiana Murer - salto com vara Fabiano Peçanha - atletismo Jade Barbosa - Ginástica artística Leandro Guilheiro - atleta judô Tande - vôlei Baby - judô Ketleyn Quadros - Judô Adriana Samuel - vôlei Arthur Nory - Ginástica Artística Diogo Soares - Ginástica Artística Yane Marques - pentatlo moderno Emanuel Rego - vôlei de praia Mari Nonaka - tênis de mesa Natalia Falavigna - Takwondo Marina Canetti - polo aquático

A Corrida Time Brasil

O evento inédito será realizado em 8 de junho no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A data comemora o aniversário do COB, que completa 121 anos em 2025. A corrida reforça o conceito de Nação Esportiva.

A inscrição para a Corrida do Time Brasil custa R$ 132 e os inscritos poderão escolher entre três percursos: 10 km (com largada às 7h30), 5 km (largadas às 7h45) e 3 kms (largada às 8h). A organização espera cerca de três mil corredores no evento.

Trajeto da corrida de 3k do Comitê Olímpico do Brasil (Foto: Divulgação)

O percurso da prova passará por pontos icônicos do parque que sediou as olimpíadas de 2016, como o Velódromo, o Centro de Treinamento do COB, no Parque Aquático Maria Lenk, e por dentro da Arena Carioca 1, uma das arenas multiúso do complexo. Atletas do Time Brasil estarão presentes no evento, que contará com uma exposição da memorabília olímpica.

Os inscritos ganharão um kit com camisa, viseira, garrafa de inox e uma ecobag. Todos que concluírem seus percursos ganharão medalha e, nas corridas de 5 e 10 quilômetros, os cinco primeiros colocados levarão troféus.