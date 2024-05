Palpite: Coquimbo Unido x Bragantino – Copa Sul-Americana  – 28/5/2024

(Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Com doze pontos somados, o Bragantino segue na vice-liderança do Grupo H da Copa Sul-Americana, precisando da vitória contra o Coquimbo Unido para seguir com chances de alcançar o topo. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da terça-feira (28). As equipes se encontram no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, Chile. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Coquimbo Unido x Bragantino

Dono de uma fraca campanha na Copa Sul-Americana, o Coquimbo Unido chega sem nenhuma chance de se classificar para as oitavas de final da competição. Enquanto isso, o Bragantino faz uma excelente trajetória no torneio, mas dificilmente terminará na liderança.

De um lado, o Coquimbo Unido deve buscar a igualdade ao final dos 90 minutos, considerando que busca encerrar sua campanha de forma digna. Do outro, o Massa Bruta deve pressionar e ir em busca da vantagem no marcador desde o primeiro minuto, pela necessidade dos três pontos na rodada final. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bragantino”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Bragantino

​- 1.80 na bet365

- 1.77 na Betano

- 1.77 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Coquimbo Unido e seu desempenho atual

O Coquimbo Unido realizou uma campanha decepcionante e abaixo das expectativas na atual edição da Copa Sul-Americana.

Sem chances de classificação para as oitavas de final, a equipe chega para a última rodada da fase de grupos com apenas quatro pontos conquistados, provenientes de uma vitória, um empate e três derrotas.

Ao menos, o clube realiza uma excelente campanha no Campeonato Chileno, estando na segunda colocação da tabela ao final da 14ª rodada, com 27 pontos somados.

Bragantino e sua última performance

O Bragantino segue provando o porque é um forte candidato ao título da atual edição da Copa Sul-Americana, tendo uma campanha quase irretocável na fase inicial.

Já classificado para as oitavas de final do torneio, o clube de Bragança Paulista soma doze pontos em cinco rodadas, resultado de uma trajetória com quatro vitórias e apenas uma derrota.

Na última vez que entrou em campo, o Massa Bruta alcançou outra vaga nas oitavas de final de um torneio relevante, após eliminar o Sousa-PB na terceira fase da Copa do Brasil.