Palpite: Barcelona x Mallorca – La Liga – 8/3/2024

(Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

O Barcelona vem para este jogo contra o Mallorca com invencibilidade de sete confrontos. A partida tem o primeiro toque na bola às 17h (de Brasília) desta sexta-feira (8). Os times se enfrentam no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha. Assista na ESPN e no STAR+.

Palpite Barcelona x Mallorca

Além da vantagem do mando de campo e apoio da torcida, o Barcelona não sabe o que é perder há sete partidas, empatando três e vencendo quatro. Já o Mallorca conseguiu vaga na grande final da Copa do Rei e vem de resultado positivo contra o Girona.

É aguardado que o Barça tenha melhor performance que o adversário, pois briga por posição na parte de cima da tabela e a vitória é o seu objetivo maior. Observando o retrospecto dos dois times, o palpite que recomendamos é no mercado de “Resultado Final – Barcelona”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Barcelona

​- 1.45 na bet365

- 1.47 na Betano

- 1.42 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer apostar em futebol com bônus? Conheça o código promocional Betano.

Como chega o Barcelona

O Barcelona não sabe o que é perder há sete partidas, empatando três vezes e ganhando quatro. Com esses resultados positivos, se aproxima do Real Madrid que está em primeiro lugar da tabela de La Liga.

Atualmente, o Barça ocupa a terceira posição da classificação geral do Campeonato Espanhol com 58 pontos adquiridos. Até o momento, em 27 jogos, conseguiu 17 vitórias, sete igualdades e perdeu somente três vezes.

No jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, visitou o estádio Diego Armando Maradona para enfrentar o Napoli e empatou por 1 a 1. Robert Lewandowski marcou para o Blaugrana e Victor Osimhen para os italianos.

Posteriormente, o time de Xavi recebeu o Getafe no estádio Olímpico Lluís Companys e conseguiu vencer com uma goleada de 4 a 0. Raphinha abriu o placar, João Félix ampliou, Frenkie de Jong fez o terceiro e Fermín López fechou com o último gol.

Por último, enfrentou o Athletic Bilbao no estádio San Mamés e o Barça somou apenas 1 ponto ao empatar por 0 a 0. As duas equipes tiveram oito finalizações e dois chutes na baliza, mas o Barcelona controlou a pelota por mais tempo, 61%.

Como chega o Mallorca

O Mallorca não faz uma campanha muito boa no Campeonato Espanhol, ocupando a 15ª colocação da tabela de classificação com apenas 27 pontos obtidos. Logo, está há apenas oito pontos da zona de rebaixamento.

Dentre as 27 rodadas que disputou até então, los piratas tiveram sucesso em apenas cinco momentos, ficaram na igualdade 12 vezes e saíram de campo com a derrota em dez.

Para carimbar uma vaga na grande final da Copa do Rei da Espanha, Els Barralets passaram pela Real Sociedad. O jogo de ida tinha acabado em 0 a 0 e o da volta, acabou em 1 a 1. Nas penalidades, o time de Maiorca venceu por 5 a 4.

Retornando ao cronograma de La Liga, recebeu o Girona no estádio Son Moix e conseguiu uma vitória simples de 1 a 0. Los Blanquivermells tiveram ótimas chances, com 15 jogadas perigosas, 60% de posse de bola e quatro arremates contra a meta, mas nada de passar pela defesa adversária e marcar.

A equipe do treinador Javier Aguirre foi mais efetivo nas poucas chances mais claras que criou. O gol dos três pontos do Mallorca foi feito por José Copete, que chutou forte de esquerda muito próximo da pequena área.