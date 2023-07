A primeira disputa para decidir quem avança para as oitavas de final da Sul-americana contra La Máquina Verde acabou em 0 a 0. A equipe roja teve maior controle da pelota, com 61% do tempo, além de finalizações, 12 a 10. Contudo, nada de marcar gols.Por último, visitou o Magallanes no estádio Municipal San Bernardo e empatou por 1 a 1. Apesar de ser o visitante, o Ñublense saiu na frente no fim da primeira etapa, com gol de Ismael Sosa. O time da casa buscou o empate marcando com Joaquín Larrivey, 87’.