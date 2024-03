Palpite: Atlético de Madrid x Inter de Milão – Champions League – 13/3/2024

ISABELLA BONOTTO / AFP







Publicada em 13/03/2024 - 01:02

Em jogo da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, a Inter de Milão visita o Atlético de Madrid. A partida se inicia às 17h (de Brasília) da quarta-feira (13) e os times se encontram no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri, Espanha. Assista no MAX.

Palpite Atlético de Madrid x Inter de Milão

O Atlético de Madrid está passando por uma fase complicada, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, perdendo três e com uma igualdade. Já a Inter de Milão vive um momento excelente, com 13 sucessos consecutivos e performance em campo impecável, seja em casa ou fora.

Los colchoneros buscam vencer para seguir na Champions, mas a Nerazzurri está em período positivo e tem desempenho ótimo até quando visitante. E o prognóstico que indicamos é de “Total de Gols – Mais de 2,5”. É aguardada uma partida acirrada e recheada de emoções do início ao fim, com muitos gols marcados.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

Como chega o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid enfrentou o Cádiz no jogo mais recente pela 28ª rodada de La Liga, jogando no estádio Nuevo Mirandilla e saiu derrotado por 2 a 0. Os dois times tiveram números similares, mas apenas um foi mais eficaz em marcar gols.

Aos 24 minutos, Rubén Sobrino cruzou na área e Juanmi subiu mais alto que os rivais, cabeceou para o fundo das redes. No segundo tempo, o zagueiro errou a cabeçada e o camisa 9 pegou a bola sozinho, chutando no canto para ampliar.

A única vitória dos colchoneros nos últimos cinco confrontos foi sobre o Real Bétis, ganhando por 2 a 1 no estádio Cívitas Metropolitano. O time da casa teve várias jogadas, muito superior ao desempenho ofensivo dos visitantes.

A equipe de Diego Simeone saiu na frente com gol contra de Rui Silva, aos 8 minutos. No fim do primeiro tempo, Álvaro Morata pegou rebote e fez o segundo de cabeça, se redimindo de pênalti perdido. Los béticos descontaram com golaço de William Carvalho.

Ocupando a quarta colocação da classificação geral do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid possui 55 pontos. Em 28 jogos que disputou, los colchoneros venceram 17 vezes, empataram quatro e perderam sete.

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão é um dos melhores não só da Itália, mas também de toda a Europa. O time do treinador Simone Inzaghi tem uma incrível invencibilidade de 15 partidas, com 14 vitórias e um empate.

Na tabela de classificação da Serie A, é o primeiro colocado com 75 pontos e está há 16 do segundo, Milan. Dentre as 28 rodadas que já jogou, Nerazzurri ganhou de 24 adversários, ficou na igualdade com três e perdeu para apenas um.

Quando recebeu a Atalanta no estádio Giuseppe Meazza pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, i nerazzurri venceu de goleada por 4 a 0. Matteo Darmian e Lautaro Martínez marcaram no primeiro tempo, enquanto Dimarco e Frattesi no segundo.

O jogo seguinte foi contra o Genoa, novamente em casa, e ganhando com o placar apertado de 2 a 1. Asllani abriu o caminho do sucesso da Internazionale e Alexis Sánchez ampliou de pênalti. Os visitantes diminuíram com Johan Vásquez.

Por último, a Inter de Milão visitou o estádio Renato Dall'Ara para encarar o Bologna e teve uma vitória simples de 1 a 0. O time da casa teve mais oportunidades, porém falhou em acertar o alvo. Já os visitantes marcaram com Yann Aurel Bisseck.