Palpite: Atalanta x Torino – Campeonato Italiano – 26/5/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Após conquistar o título da Liga Europa, a Atalanta ainda pode terminar no pódio da Série A, apesar de já ter cumprido com seu principal objetivo nesta competição. O jogo começa às 13h (de Brasília) de domingo (26). As equipes se encontram no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Assista no STAR+.

Palpite Atalanta x Torino

Garantido na Liga dos Campeões temporada 2024/2025, a Atalanta já cumpriu seu principal objetivo na atual edição da Série A. Enquanto isso, o Torino apenas cumpre tabela na rodada final, finalizando sua participação na zona mista independente desse resultado.

Apesar de não ter objetivos a serem cumpridos na competição, a Atalanta chega com moral e casa cheia na rodada final, vindo de título conquistado na Liga Europa, podendo encerrar sua trajetória na Série A com chave de ouro. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atalanta”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Atalanta

Atalanta e seu desempenho atual

A Atalanta chega para a última rodada do Campeonato Italiano em ritmo de festa. O elenco atual já fez a melhor temporada da história do clube, conquistando recentemente o título mais importante da equipe.

Na última vez que entrou em campo, enfrentou a “imbatível” equipe do Bayer Leverkusen pela decisão da Liga Europa, que não perdia há 51 jogos consecutivos.

Mesmo assim, o elenco comandado por Gian Piero Gasperini não se intimidou e foi superior em campo, vencendo por 3 a 0, com direito a hat-trick do nigeriano Ademola Lookman.

Torino e sua última performance

O Torino teve pela terceira edição consecutiva, uma campanha considerada razoável na divisão de elite do futebol italiano.

Tradicionalmente, a equipe briga apenas para terminar na metade superior da tabela ao final das 38 rodadas disputadas, não sendo diferente na atual temporada.

Após vencer suas duas partidas mais recentes contra o Verona e o Milan, a equipe garantiu, matematicamente, sua presença entre os 10 primeiros, podendo terminar até na oitava colocação caso surpreenda a Atalanta nesta rodada.