Palpite: Aston Villa x Ajax – Conference League – 14/3/2024

O Aston Villa vem de derrota para receber o Ajax pela segunda partida das oitavas de final da Liga da Conferência. O pontapé de saída será nesta quinta-feira (14) às 17h (de Brasília). E o palco deste grande duelo será o Estádio Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Assista no STAR+.

Palpite Aston Villa x Ajax

O Ajax não soube aproveitar a vantagem do mando de campo no jogo de ida e apenas empatou por 0 a 0. Agora, tem que visitar o Aston Villa na Inglaterra. The Villans perderam a partida mais recente de goleada, mas costuma ter grandes atuações no seu estádio e promete dar muito trabalho aos holandeses.

Como The Lions possuem o mando de campo, são considerados os favoritos para ganhar, mesmo vindo de derrotas. De Godenzonen tem somente um sucesso nas últimas quatro partidas e com desempenho ruim em três. E o palpite que recomendamos é no mercado de “Resultado Final – Aston Villa”.

Como chega o Aston Villa

O Aston Villa recebeu o Tottenham no estádio Villa Park para disputar a 28ª rodada do Campeonato Inglês e tomou uma goleada de 4 a 0. The Villans tiveram somente um chute no gol e controlaram a bola por pouco tempo.

No início do segundo tempo, Sarr cruzou a bola na área e Maddison desviou para o fundo das redes. Logo depois, Brennan Johnson ampliou para os Spurs. No final, Son e Timo Werner ampliaram com o terceiro e quarto gol.

Atualmente, o Villa é o quarto colocado da tabela de classificação da Premier League com 55 pontos conquistados. Até agora, The Lions venceram 17 vezes, empataram quatro e perderam sete.

Quando visitou a Amsterdam Arena para enfrentar o Ajax no jogo de ida das oitavas de final da Liga da Conferência Europeia, ficou na igualdade sem gols, 0 a 0. O jogo foi muito fraco taticamente, com poucas chances dos dois lados.

Cada time teve quatro finalizações e acertou somente uma em direção ao alvo. A posse de bola ficou maior para o time da casa. Por fim, nenhum time marcou gol e a definição será agora na Inglaterra.

Como chega o Ajax

O Ajax tem acumulado um total de 40 pontos e está na quinta posição da classificação geral do Campeonato Holandês. Pontuação obtida através de 11 vitórias e sete empates, mas também perdeu outras sete vezes.

A última partida pela Eredivisie foi contra o Fortuna Sittard na Johan Cruijff Arena e o placar final foi 2 a 2. De Godenzonen saiu na frente com apenas oito minutos, marcando com Kenneth Taylor. Porém, caiu de rendimento logo depois e falhou em várias chances.

No início do segundo tempo, Fortunezen reagiu empatando com Deroy Duarte e virou com Kaj Sierhuis. Próximo do apito final, o time da casa evitou a derrota com Brian Brobbey balançando as redes.

O jogo de ida contra o Aston Villa nas oitavas de final não terminou como esperado, pois o Ajax tinha o mando de campo, apoio da torcida e jogou muito mal. Então, terminou em 0 a 0 e o futuro será definido na Inglaterra.

A equipe do treinador John van't Schip vem sendo muito criticada pelo desempenho ruim em campo, até mesmo em casa. Entre os quatro jogos mais recentes, venceu somente um, empatou dois e perdeu outro.