Palpite: Ajax x Aston Villa – Conference League – 7/3/2024

Photo by Paul ELLIS / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

O Ajax terá pela frente a equipe do Aston Villa no primeiro confronto das oitavas de final da Liga da Conferência. A partida inicia às 14h45 (de Brasília) desta quinta-feira (7). E o palco desse grande jogo é o Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, Holanda. Transmissão exclusiva no STAR+.

Palpite Ajax x Aston Villa

Para este confronto, o Aston Villa chega com uma sequência de três sucessos consecutivos, todos pela Premier League. O Ajax passa por um momento instável, mas tem o mando de campo e também vem de vitória para esta disputa das oitavas de final da Conference League.

Nos últimos cinco jogos dos leões, saiu gol dos dois lados do campo. Em contraponto, os duelos mais recentes do De Godenzonen teve somente um time balançando as redes. De qualquer forma, o prognóstico que recomendamos é no “Ambas as equipes marcam – Sim”.

Palpite do Jogo - Ambas as equipes marcam – Sim

​- 1.50 na bet365

- 1.52 na Betano

- 1.45 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Ajax

O Ajax vem de resultado positivo na 24ª rodada da Eredivisie, ganhando do Utrecht por 2 a 0 na Johan Cruijff Arena. De Godenzonen teve atuação impecável, pois estava em casa e foi muito superior ao adversário.

Aos 39 minutos, Borna Sosa deu passe para Brian Brobbey, que chutou entre as pernas do goleiro. O segundo gol saiu na metade da segunda etapa, com o camisa 9 dando assistência para Kenneth Taylor balançar as redes.

O jogo anterior do Ajacieden foi contra o AZ Alkmaar no estádio AFAS Stadion, perdendo por 2 a 0. Esta foi uma partida muito equilibrada do início ao fim, com números parecidos para ambos os lados. Porém, somente um time conseguiu concretizar as chances em gols.

Cada equipe teve três chutes contra a baliza e a posse de bola foi apertada. Em finalizações, De Joden foi melhor com nove, enquanto os donos da casa tiveram oito. De qualquer forma, De Kaasboeren foi mais eficaz, marcando dois gols com Ruben van Bommel.

Para chegar até esta fase da Liga da Conferência, o Ajax passou pelo Bodø/Glimt (Noruega). No jogo da ida, empatou por 2 a 2 e na volta, também ficou na igualdade por 1 a 1. Na prorrogação, o time visitante marcou mais um gol e carimbou o avanço.

Como chega o Aston Villa

O Aston Villa foi até o estádio Kenilworth Road para enfrentar o Luton Town na 27ª rodada da Premier League e ganhou por 3 a 2. Apesar das equipes estarem em extremos distintos da tabela, o jogo foi muito equilibrado durante os 90 minutos.

No primeiro tempo, The Villans marcaram dois gols com Ollie Watkins. The Hatters buscaram a igualdade na segunda etapa, com Chong e Carlton Morris. Próximo do apito final, Lucas Digne também deixou o seu e confirmou a vitória dos visitantes.

Quando jogou contra o Nottingham Forest no estádio Villa Park, conseguiu vencer por 4 a 2 em uma das melhores partidas da 26ª rodada. Nos primeiros 45 minutos, o time da casa marcou com Watkins e duas vezes com Douglas Luiz.

Ainda na primeira parte, Moussa Niakhaté descontou para os Reds. Logo ao voltar do vestiário, The Forest diminuiu com Gibbs-White. Leon Bailey ampliou fazendo o quarto gol dos donos da casa.

A equipe do treinador Unai Emery chega até esta fase de oitavas de final da Conference League depois de terminar em primeiro lugar do Grupo E. Nas seis rodadas, venceu quatro vezes, empatou uma e perdeu em outra.