Quais clubes têm as maiores dívidas no Brasil? Veja ranking

Apesar de registrar o maior faturamento da história em 2023, o futebol brasileiro também viu as dívidas subirem a um nível histórico. A soma do endividamento dos 20 clubes da Série A do Brasileirão atingiu R$ 11,7 bilhões ao fim do ano passado.



É o que aponta o Relatório Convocados, elaborado pela Consultoria Convocados em parceria com a Galapagos Capital e a Outfield. Mas, afinal, quais são os clubes mais endividados do país? Quanto cada um devia em 31 de dezembro de 2023? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os números.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp