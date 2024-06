Onde assistir à Eurocopa 2024? Entenda divisão dos direitos de transmissão

A parceria com a Globo é de longa data. Esta será a 12ª edição consecutiva da competição que será transmitida pela emissora carioca.



➡️ Seis marcas vão fornecer material para as seleções da Eurocopa; veja lista



Com direitos de 26 dos 51 jogos do torneio, sendo 25 deles de forma exclusiva, a empresa vai exibir apenas cinco jogos na TV aberta, sendo um em cada fase, incluindo a decisão. Já o sportv exibirá as 26 partidas, assim como o ge e o Globoplay.



O jogo de abertura nesta sexta-feira, por exemplo, faz parte do pacote da Globo e será exibido na TV Globo, SporTV, ge e Globoplay.