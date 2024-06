Palpite: Atlético-GO x Corinthians – Campeonato Brasileiro – 11/6/2024

Foto: Leonardo Lima/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em terrível momento na temporada, Atlético-GO e Corinthians seguem na zona de rebaixamento e se enfrentam na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 19h (de Brasília) da terça-feira (11). As equipes se encontram no Estádio Antônio Accioly em Goiânia. Assista no Premiere.

Palpite Atlético-GO x Corinthians

Após derrota contra o Juventude na rodada passada, o Atlético-GO voltou a estar no Z4, seguindo como um forte candidato à queda na atual temporada. Enquanto isso, o Corinthians passa por um excelente momento nas outras competições que disputa, mas apresenta péssimos resultados na Série A do Brasileirão.

Apesar do leve favoritismo pelas casas de apostas em favor do Dragão, o confronto é de suma importância para o Corinthians, que precisa somar algum ponto para não se afundar ainda mais na zona de rebaixamento. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.40 na bet365

- 3.30 na Betano

- 3.40 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Atlético-GO e seu desempenho atual

O Atlético-GO não consegue ter um sólido início de temporada na Série A do Brasileirão e mostra o porque é um forte candidato a ser rebaixado já no começo da competição.

Estando na 18ª colocação, soma apenas quatro pontos ao final da sétima rodada, que foram provenientes de uma vitória, um empate e cinco derrotas.

Em sua rodada mais recente, vinha embalado de um triunfo contra o Vitória por 2 a 0, mas não aproveitou e acabou derrotado ao enfrentar o Juventude, fora de casa, por 1 a 0.

Corinthians e sua última performance

O Corinthians tem um inimaginável começo de competição. Após altas expectativas por conta do grande investimento feito no clube, era esperado que o Timão brigasse no mínimo na metade superior da tabela.

No entanto, a equipe segue com performances decepcionantes na Série A do Brasileirão e dentro da zona de rebaixamento, sendo o atual 17º colocado.

No entanto, a equipe segue com campanhas sólidas nas competições que disputa em paralelo, alcançando recentemente as oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.