Palpite: Cruzeiro x Cuiabá – Campeonato Brasileiro – 13/6/2024

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 06:51 • São Paulo (SP)

Apesar da terrível campanha inicial do Cuiabá, a equipe finalmente buscou seus primeiros três pontos ao golear o Criciúma na rodada anterior. Neste confronto, terá a difícil missão de frear a Raposa diante de sua torcida. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quinta-feira (13). As equipes se encontram no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Palpite Cruzeiro x Cuiabá

Mesmo com a derrota na rodada anterior, o Cruzeiro segue com uma trajetória sólida no Brasileirão e pode terminar próxima ao G4 caso confirme o favoritismo. Enquanto isso, apesar do impressionante triunfo do Cuiabá na rodada anterior, a equipe segue sendo uma fortíssima candidata a ser rebaixada na atual temporada do Brasileirão.

Mesmo que o clube mato-grossense tenha surpreendido na rodada anterior, é inegável o favoritismo da Raposa. Com um elenco mais qualificado tecnicamente e tendo o apoio de sua torcida no Mineirão, dificilmente sairá sem os três pontos do embate. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Cruzeiro”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Cruzeiro

​- 1.61 na bet365

- 1.62 na Betano

- 1.66 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

bet365 cadastro: o passo a passo para começar a apostar nessa tradicional casa de aposta.

Cruzeiro e seu desempenho atual

O Cruzeiro segue em bom momento na temporada. Garantiu recentemente a passagem para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, depois de terminar a fase inicial em primeiro lugar do Grupo B.

No Brasileirão, cumpre bem as expectativas até o final da sétima rodada. Mesmo tendo um jogo a menos, é o nono colocado com dez pontos somados.

Na última vez que entrou em campo, a Raposa não resistiu a pressão do Tricolor Paulista no Estádio do Morumbis, sendo derrotada por 2 a 0 em jogo controlado pelo SPFC.

Cuiabá e sua última performance

O Cuiabá segue longe de realizar campanhas convincentes neste primeiro semestre de 2024. Apesar deste fato, também garantiu recentemente vaga nas oitavas de final da Sula, após ficar na 2ª posição do Grupo G.

Porém, apresenta terríveis performances no Brasileirão. Até o final de sua sexta aparição, havia conquistado apenas um ponto e era o lanterna isolado da tabela.

No entanto, surpreendeu até mesmo o seu torcedor mais otimista ao golear o Criciúma, fora de casa, por 5 a 2. Em favor do Auriverde da Baixada, os gols foram marcados por Clayson (2x), Pitta, Max e Ramon.