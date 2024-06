Palpite: Flamengo x Grêmio – Campeonato Brasileiro – 13/6/2024

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 06:51 • São Paulo (SP)

Atravessando um momento ruim na competição, o Grêmio busca sua terceira vitória contra o Flamengo, que assumiu a ponta da tabela na rodada passada. O jogo começa às 20h (de Brasília) da quinta-feira (13). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Palpite Flamengo x Grêmio

Em excelente fase, o Flamengo acaba de atingir sua quinta vitória consecutiva na temporada, depois de superar seu maior rival, Vasco, por 6 a 1. Enquanto isso, o Grêmio também chega com atuações regulares para este confronto, apesar de ter perdido a última rodada no Brasileirão por 2 a 0.

Cada vez mais sólido na temporada, o Rubro-Negro chega embalado após aplicar a maior goleada de sua história contra o seu arquirrival, Vasco, e dificilmente não somará mais três pontos contra o Grêmio no Maraca. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Flamengo

​- 1.50 na bet365

- 1.53 na Betano

- 1.52 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo acaba de aplicar a maior goleada da história do clube contra seu arquirrival, Vasco. No confronto que foi válido pela sétima rodada do Brasileirão, venceu seu adversário por 6 a 1.

Após garantir este triunfo maiúsculo, chegou à sua primeira sequência de duas vitórias consecutivas na Série A e assumiu a ponta da tabela, tendo 14 pontos somados.

Em paralelo com o Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro também disputa outras duas competições, onde acaba de chegar até as oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Grêmio e sua última performance

O Grêmio segue recuperando o seu alto nível de jogo aos poucos. Após o desastre natural no Rio Grande do Sul, ficou um mês sem entrar em campo oficialmente e sentiu a falta de ritmo.

Na última rodada do Brasileirão, teve o mando de campo no Estádio Couto Pereira contra o Bragantino e mesmo assim foi derrotado por 2 a 0, com gols assinalados por Ramires e Luan Cândido no confronto.

No entanto, se redimiu nas últimas duas vezes que entrou em campo, em partidas válidas pela Copa Libertadores, que depois de vencer o Huachipato por 1 a 0 e empatar com o Estudiantes por 1 a 1, garantiu vaga nas oitavas de final da competição.