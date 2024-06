Mauro Cezar rasga elogios a titular do Flamengo contra o Grêmio: ‘Força e técnica’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 22:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo desfalcado de alguns jogadores, o Flamengo fez bom jogo e venceu o Grêmio no Maracanã, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Além de Luiz Araújo, que marcou os gols, quem também teve boa atuação foi o meia Lorran, que recebeu elogios do jornalista Mauro Cezar Pereira.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Lorran é muita força e técnica. Pedro joga muito. Luiz Araújo é o coadjuvante certo na hora certa. Gol do Flamengo estava maduro, 2 a 0 - escreveu Mauro Cezar nas redes sociais.

Lorran ganhou mais uma oportunidade no time titular do Flamengo por conta da ausência dos jogadores cedidos às seleções sul-americanas para a Copa América. O Rubro-Negro perdeu nomes importantes, como Pulgar (Chile), Varela, Viña, Arrascaeta e De La Cruz (Uruguai).

➡️Torcedores do Flamengo se derretem aos golaços de Luiz Araújo: ‘+18’

Com 17 anos, Lorran é uma das grandes joias do Flamengo. Nesta temporada, o jogador soma 13 jogos, um gol e duas assistências. Com a vitória, o Flamengo retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. Na próxima rodada, a equipe encara o Athletico Paranaense.