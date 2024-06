Palpite: Polônia x Turquia – Amistoso Internacional – 10/6/2024

MANAN VATSYAYANA / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Com péssimos resultados na atual temporada, a Turquia busca sua primeira vitória no ano, tendo pela frente a Seleção Polonesa no último amistoso antes do início da Euro 2024. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de segunda-feira (20). As equipes se encontram no Estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia, Polônia. Assista no STAR+.

Palpite Polônia x Turquia

Em excelente momento na temporada, a Polônia acaba de vir de uma vitória maiúscula contra a Seleção Ucraniana, em amistoso que triunfou por 3 a 1. Enquanto isso, a Turquia busca se redimir das péssimas performances que realizou neste primeiro semestre de 2024, não tendo uma vitória sequer nos três amistosos que disputou.

Ainda que a Seleção Turca busque seu primeiro resultado positivo do ano, a Polônia chega mais confiante para o amistoso e terá o mando de campo para confirmar o favoritismo, sendo provável um triunfo antes do início da Eurocopa. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Polônia”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Polônia

Polônia e seu desempenho atual

A Polônia decepcionou no ano passado nas Eliminatórias da Eurocopa. Isso porque, sequer conseguiu figurar entre os dois primeiros em um grupo que era o favorito, ficando atrás da Albânia e República Tcheca.

Porém, se redimiu na fase da repescagem. Nela, goleou a Estônia por 5 a 1 na primeira rodada e avançou para o evento principal depois de despachar o País de Gales, nas penalidades máximas.

Em seu amistoso mais recente, encarou a Ucrânia e mesmo sem seu principal jogador (Robert Lewandowski), venceu facilmente por 3 a 1, com gols assinalados em seu favor feitos por Walukiewicz, Zielinski e Romanczuk.

Turquia e sua última performance

A Turquia segue decepcionando seus torcedores em todas as partidas disputadas neste ano. Em março, sofreu uma das goleadas mais vexatórias das últimas temporadas, depois de ser atropelada por 6 a 1 contra a Áustria.

Em sua aparição mais recente, visitou a Itália no Estádio do Bologna e fez um jogo truncado e com pouquíssimas chances de gol, que acabou terminando em 0 a 0.

Agora, encerra sua sequência de amistosos na temporada contra a Seleção Polonesa, tendo sua estreia na Eurocopa marcada para o dia 18 de junho.