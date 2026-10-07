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Zagueiro revela negociação com o Palmeiras e diz: 'Não podia esperar'

Nino foi alvo da diretoria alviverde na última janela de transferências

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
07/10/2026 17:15
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Nino - Zenit
Nino, zagueiro do Zenit (Foto: Reprodução / Instagram)

Nino, atualmente no Zenit, comentou sobre as negociações com o Palmeiras para retornar ao futebol brasileiro na última janela de transferências. Em entrevista, o zagueiro afirmou que foi procurado pelo clube alviverde e também pelo Fluminense ainda em dezembro.

O zagueiro afirmou que o clube russo só aceitaria negociá-lo em caso de título do campeonato local, definição que ocorreu apenas na metade deste ano. Diante da necessidade de reforçar o setor, o Palmeiras mudou de estratégia e acertou a contratação de Alexander Barboza junto ao Botafogo.

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- Em dezembro do ano passado, houve um interesse do Palmeiras e do Fluminense. Os dois clubes quiseram a minha contratação. Você, como meu amigo pessoal, sabe que tenho um filho, Antônio, com síndrome de Down. A gente pensa e sabe que, para ele, estar no Brasil seja melhor para o desenvolvimento dele, da fala, como um todo - Nino, em entrevista ao canal Felipe Melo TV.

- O Palmeiras e o Fluminense surgiram. A questão foi que, em dezembro do ano passado, quando os clubes chegaram, o Zenit falou que só me venderia se fosse campeão. O título só se resolveu em junho, então o Palmeiras não podia esperar até junho e desistiu da contratação - completou.

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Nino tem contrato com o Zenit até junho de 2028 e afirmou que ainda não pensa nos próximos passos da carreira. O zagueiro também revelou que não mantém conversas com o clube russo sobre uma possível renovação do vínculo.

- É muito difícil saber o que vai acontecer daqui para frente, futebol muda muito rápido. Por meu filho, a gente não fecha nunca a porta de volta ao Brasil. A situação é que eu tenho dois anos de contrato e algo que venha a acontecer tem que ser de acordo com o Zenit - finalizou,

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Nino - Zenit
Nino, alvo do Palmeiras na última janela, durante partida do Zenit (Foto: Reprodução / Instagram)

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