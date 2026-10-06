Trio de convocados retorna, e Palmeiras ganha reforços contra o Bahia
Gómez, Mauricio e Sosa participaram das atividades na Academia de Futebol
Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, do Palmeiras, retornaram a São Paulo na manhã desta terça-feira (6), após defenderem o Paraguai na última Data Fifa. O trio passou por testes físicos realizados por membros do departamento médico do clube e, posteriormente, realizou corridas no gramado e passou por atividades regenerativas na área interna.
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Os jogadores do Palmeiras defenderam a seleção do Paraguai nos amistosos contra Bolívia e Colômbia, rivais sul-americanas. Dias depois, realizaram um amistoso contra o NY Red Bulls. Ramón Sosa anotou um dos gols, enquanto o zagueiro Gómez permaneceu no banco de reservas.
Após o compromisso, o trio embarcou em um avião fretado pelo Palmeiras para agilizar o retorno a São Paulo. Com isso, os três estarão à disposição da comissão técnica para o duelo com o Bahia. O Palmeiras volta a campo no próximo dia 8, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro.
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- Selfie dos meus paraguaios, que se reapresentaram hoje na Academia de Futebol - publicou o Palmeiras em postagem nas redes sociais.
Giay e Flaco López participarão da despedida de Lionel Messi da seleção argentina na noite desta terça-feira (6) e são aguardados em São Paulo na madrugada de quarta-feira (7), assim como Arias, que defende a Colômbia. Piquerez e Emiliano Martínez, por sua vez, enfrentam a Índia pelo Uruguai, em Calcutá. Em razão do longo deslocamento, a dupla deve ser desfalque no retorno do Palmeiras aos gramados.
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