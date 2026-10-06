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Trio de convocados retorna, e Palmeiras ganha reforços contra o Bahia

Gómez, Mauricio e Sosa participaram das atividades na Academia de Futebol

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
06/10/2026 13:32
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Gómez - Palmeiras
Gómez, zagueiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, do Palmeiras, retornaram a São Paulo na manhã desta terça-feira (6), após defenderem o Paraguai na última Data Fifa. O trio passou por testes físicos realizados por membros do departamento médico do clube e, posteriormente, realizou corridas no gramado e passou por atividades regenerativas na área interna.

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Os jogadores do Palmeiras defenderam a seleção do Paraguai nos amistosos contra Bolívia e Colômbia, rivais sul-americanas. Dias depois, realizaram um amistoso contra o NY Red Bulls. Ramón Sosa anotou um dos gols, enquanto o zagueiro Gómez permaneceu no banco de reservas.

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Após o compromisso, o trio embarcou em um avião fretado pelo Palmeiras para agilizar o retorno a São Paulo. Com isso, os três estarão à disposição da comissão técnica para o duelo com o Bahia. O Palmeiras volta a campo no próximo dia 8, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Trio de paraguaios do Palmeiras durante treino
Trio de paraguaios do Palmeiras retorna aos treinamentos no Palmeiras, na manhã desta terça-feira (6), após a Data Fifa (Foto: Reprodução)

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- Selfie dos meus paraguaios, que se reapresentaram hoje na Academia de Futebol - publicou o Palmeiras em postagem nas redes sociais.

Giay e Flaco López participarão da despedida de Lionel Messi da seleção argentina na noite desta terça-feira (6) e são aguardados em São Paulo na madrugada de quarta-feira (7), assim como Arias, que defende a Colômbia. Piquerez e Emiliano Martínez, por sua vez, enfrentam a Índia pelo Uruguai, em Calcutá. Em razão do longo deslocamento, a dupla deve ser desfalque no retorno do Palmeiras aos gramados.

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