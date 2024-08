Abel Ferreira no comando do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 12:07 • São Paulo (SP)

O Palmeiras de Abel Ferreira sofreu dura eliminação na Libertadores ao empatar com o Botafogo em 2 a 2, em jogo de emoção e nuances de sofrimento, na noite de quarta-feira (21). Após a partida, o português foi criticado por jornalistas e torcedores por suas escolhas ao longo dos 90 minutos.

Esta é a segunda queda em uma competição de mata-mata em apenas duas semanas. O Verdão não conseguiu superar o Flamengo na Copa do Brasil, ao perder o jogo de ida por 2 a 0 e vencer a partida de volta pelo placar mínimo em casa, caindo nas oitavas de final.

Por isso, quisemos saber a opinião dos torcedores em um momento turbulento vivido pela equipe. No canal Lance! Palmeiras, no WhatsApp, perguntamos se esta eliminação marca o fim da era Abel Ferreira. Confira as respostas em duas horas de enquete aberta:

NÃO - 1.370 votos

SIM - 119 votos

Portanto, os aficionados do Verdão seguem fechados com o português, que já conquistou duas Libertadores no comando da equipe em quatro anos de trabalho. Abel tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025.