Abel Ferreira comemora vitória no campeonato grego (Foto: Divulgação/PAOK)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O PAOK, que enfrenta o Shamrock Rovers pelo jogo de ida dos playoffs da Europa League nesta quinta-feira (22), já foi comandado por Abel Ferreira. O técnico português assumiu a equipe em 2019, após uma campanha história no Braga em 2018, e ficou por duas temporadas, até ser contratado pelo Palmeiras no final de 2020. O Lance! transmite a partida com exclusividade a partir das 14h30.

➡️ Agora você assiste à Europa League e à Conference League no Lance!

➡️Conheça o Shamrock Rovers, gigante da Irlanda e participante da Europa League 2024-25

Embora tenha entrado na elite do futebol europeu só em 2017, Abel Ferreira se destacou rapidamente na Europa, o que o levou para um dos times mais tradicionais da Grécia, o PAOK. O técnico teve boas estatísticas no pouco tempo em que ficou no clube grego.

Em questões de números, Abel comandou o clube grego em 57 partidas, com 31 vitórias e 16 empates. O PAOK somou apenas 10 derrotas nesse tempo. "Viciado" em marcas históricas, o português conseguiu uma invencibilidade de 17 jogos, ao ficar três meses sem perder um jogo.

O técnico português, durante seu comando no PAOK, conquistou o vice-campeonato grego da temporada 2019/20. Além de eliminar o Benfica, de Jorge Jesus, na fase das eliminatórias pela Liga dos Campeões, na temporada seguinte.

Técnico tem sua comissão de confiança (Foto: Divulgação/PAOK)

O trabalho de Abel atraiu a atenção do Palmeiras, que estava em busca de um novo técnico após a saída de Vanderlei Luxemburgo. O acordo entre o clube brasileiro e Abel, no entanto, encontrou um empecilho, a multa rescisória do português, que ficaria até o final de 2022 com o PAOK. Com isso, foi acertado uma cláusula que beneficia o clube grego até os dias atuais.

Após três anos no Palmeiras, o PAOK ainda recebe de Abel e do clube paulista. O valor da multa rescisória do treinador, como estipulado em contrato de transferência do PAOK para o Verdão, é abatido por pagamentos referentes a cada título conquistado pela equipe brasileira. A quantia não foi revelada.

➡️Lembra dele? Taison é o grande nome do PAOK na briga pela Europa League

➡️Clique para assistir no Canal Lance!

Nesta quinta-feira (22), o PAOK busca uma vaga na fase de grupos na Liga da Europa. O time enfrenta o Shamrock Rovers em duelo válido pelo jogo de ida dos playoffs do campeonato europeu. A decisão terá transmissão do Lance!.