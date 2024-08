Botafogo eliminou o Palmeiras em pleno Allianz Parque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 21/08/2024 - 23:37 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Botafogo empataram em 2 a 2, pelas oitavas de final da Libertadores, e o time carioca avançou pela vantagem no placar agregado. Nos acréscimos do segundo tempo, Gustavo Gómez marcou o que seria a virada, mas o VAR anulou o gol. Igor Jesus, Savarino, Flaco López e Rony balançaram as redes nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque.

O Glorioso tinha a vantagem do jogo de ida, quando venceu por 2 a 1, no Nilton Santos. Agora, aguarda o vencedor entre São Paulo e Nacional (URU) para conhecer seu adversário das quartas de final.

Cariocas superaram os paulistas e aguardam adversário das quartas (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Como foi a partida?

O Palmeiras ocupou o campo ofensivo no primeiro tempo e deixou poucos espaços para contra-ataques do Botafogo, mas Flaco López perdeu gol embaixo das traves e o placar ficou empatado.

Na segunda etapa, o Verdão foi para o "abafa" e pressionou, mas "amoleceu" a marcação. Em lateral pela direita, Matheus Martins e Savarino ganharam no corpo de praticamente toda defesa, e a bola sobrou para Igor Jesus abrir o placar. A equipe de Artur Jorge cresceu, se impôs e ainda ampliou com Savarino.

O Palmeiras ressuscitou com gol de Flaco López, chegou ao empate com Rony e virou com Gustavo Gómez, nos acréscimos. Viraria, na verdade, porque o VAR entrou em ação, flagrou toque na mão do zagueiro e anulou o gol.

Quais são os próximos jogos de Palmeiras e Botafogo?

Palmeiras x Cuiabá, sábado (24), no Brinco de Ouro - 24ª rodada do Brasileirão, às 18h30

Bahia x Botafogo, domingo (25), na Arena Fonte Nova - 24ª rodada do Brasileirão, às 16h

✅ FICHA TÉCNICA - Palmeiras 2 x 2 Botafogo



Oitavas de final (volta) - Libertadores

🗓️ Data e horário: 21 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Faculdo Raul Tello Figueroa (ARG)

🚩 Assistentes: Juan Pablo Beleatti e Cristian Gonzalo Navarro (ARG)

🖥️ VAR: Silvio Anibal Trucco (ARG)

🟨 Cartões amarelos: Richard Ríos (Palmeiras); Alexander Barboza e Mateo Ponte (Botafogo)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Flaco López e Rony (Palmeiras); Igor Jesus e Savarino (Botafogo)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Gabriel Menino), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Richard Ríos (Rony), Zé Rafael (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Lázaro); Estêvão, Flaco López.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano (Hugo); Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas, Luiz Henrique (Matheus Martins) e Thiago Almada (Tchê Tchê); Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares).