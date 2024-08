Botafogo na Libertadores: quanto o clube ganha ao superar o Palmeiras e avançar às quartas?

Segunda fase: US$ 500 mil

Terceira fase: US$ 600 mil

Fase de grupos: US$ 1 milhão + US$ 990 mil pelas três vitórias

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Total: US$ 8,04 milhões (R$ 43,98 milhões, na cotação atual)