Facincani cita erro de Abel Ferreira e detona veterano do Palmeiras: ‘Trágico’

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 05:20 • São Paulo (SP)

O Palmeiras foi eliminado da Libertadores ao empatar com o Botafogo na última quarta-feira (22), no Allianz Parque. Após o jogo, em canal no Youtube, o jornalista Felippe Facincani disparou críticas contra o técnico Abel Ferreira e não perdoou o lateral Marcos Rocha.

- Me chama atenção como o Abel tem gerido a meritocracia no elenco do Palmeiras. E quando se gere isso com base em gratidão, em algum momento a gratidão vai perder para a qualidade técnica, tática e física. Quando o time precisa de brio, de alguma surpresa, o que se entra em campo são sempre os mesmos, os mesmos que não deveriam estar mais ali - começou Facincani.

- Marcos Rocha é um lateral que é inexistente no apoio e na criação, cuja jogada é o espetacular lateral para dentro da área. É uma jogada que ele faz desde 2011, quando não era nem conhecido no Atlético-MG. Estamos em 2024 e ele ainda acha que vai dar certo, ele acha que ninguém sabe que ele vai arremessar para a área. E defensivamente também é trágico - completou.

O Botafogo venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras no Nilton Santos por 2 a 1. Na volta, no Allianz Parque, o placar terminou empatado em 2 a 2, e o Alvinegro avançou às quartas de final. Eliminado, o Alviverde agora foca apenas no Campeonato Brasileiro.