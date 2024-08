Felipe Neto provoca titular do Palmeiras após classificação do Botafogo: ‘Falador’

Felipe Neto provocou Estevão após classificação do Botafogo sobre o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo eliminou o Palmeiras em jogo emocionante na última quarta-feira (21) pelas oitavas de final da Libertadores. Torcedor ilustre do Alvinegro, Felipe Neto aproveitou a classificação para provocar o atacante Estevão por uma declaração do jovem no jogo de ida.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após a partida no Nilton Santos, na última semana, Estevão afirmou em entrevista pós-jogo: "Tenho certeza que vamos passar". Na oportunidade, o Alviverde havia perdido por 2 a 1. No Allianz Parque, o time de Abel Ferreira não conseguiu reverter o resultado e ficou no 2 a 2.

Felipe Neto não esqueceu da declaração de Estevão no jogo de ida e publicou a fala do jovem nas redes sociais, com a legenda: "Fala mais, falador!". A publicação do influenciador, postada logo após o apito final da partida, teve grande repercussão nas redes sociais.