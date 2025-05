Como o Palmeiras segue sendo uma máquina de ganhar jogos, notícias de fora de campo acabam ganhando mais destaque porque afinal, vitórias viraram rotina. Nesta quinta-feira, o time de Abel Ferreira venceu o Bolívar por 2 a 0 no Allianz Parque pela Libertadores e já garantiu a melhor campanha da primeira fase da competição, o que lhe dará a vantagem de decidir em casa todos os confrontos do mata-mata.

Mas a notícia que todo mundo queria saber foi perguntada depois da partida, na coletiva do treinador: “Abel, você vai renovar seu contrato com o Palmeiras?”

O torcedor palmeirense que não está na categoria dos lunáticos não vê a hora de receber esta notícia: o português ficará no clube até 2027. É uma mistura de desejo de continuidade de um trabalho espetacular e o pavor de imaginar que, sem Abel, o domínio palmeirense no futebol nacional vai acabar.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Sao Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Os rivais também se interessam pelo tema. Nutriu uma esperança de que ele pudesse ir para a Seleção Brasileira. O emprego acabou indo para Carlo Ancelotti, portanto, restou ao secador sonhar com a ida do treinador para fora do país.

Abel não quis falar sobre o tema ao ser perguntado. Apenas disse que é feliz no clube e o que se sabe é que seu empresário está no país para conversar com a direção palmeirense sobre o tema.

Só depois do Mundial de clubes?

Leila Pereira não esconde o desejo de ter Abel Ferreira até 2027, mas admite que este papo vai ficar para depois do mundial de clubes. A razão parece muito simples: ele será visto pelo mundo inteiro durante o torneio. Dependendo do desempenho do seu time, pode interessar a clubes europeus.

Como seu contrato está na gaveta de Leila Pereira apenas esperando a assinatura, ele pode esperar com tranquilidade.

Curiosamente, os rivais vão precisar de um bom desempenho do Palmeiras no torneio para ter alguma esperança de que não verá o português na beira do campo empilhando taças.

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Todas às terças e sextas leia as opiniões do jornalista Eduardo Tironi sobre os temas mais importantes no futebol da atualidade.

