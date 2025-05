Abel desconversa sobre renovação e justifica rodízio no elenco do Palmeiras

A vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Bolívar, pela Libertadores, não foi suficiente para arrancar um sorriso do técnico Abel Ferreira. Na entrevista coletiva, o treinador respondeu de forma curta e direta às perguntas dos jornalistas.

Palmeiras domina o Bolívar e garante a liderança geral da Libertadores

Ao ser questionado sobre a presença de seu empresário no Allianz Parque e uma possível renovação de contrato com o clube, o português foi enfático: afirmou que não há “nenhuma novidade” nas tratativas, embora tenha demonstrado orgulho por se sentir valorizado pela diretoria após tantos anos no comando.

- Eu não tenho nada de novo para dizer. Acho que já falei isso antes, não é a primeira vez. É uma honra e um orgulho muito grande ser treinador do Palmeiras. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores, preparar a nossa equipe. Com o tempo, com carinho, com respeito, tudo vai se decidir da forma que for melhor para o Palmeiras. O Barros (diretor de futebol) sabe o que eu penso, os jogadores sabem o que eu penso. O que vocês precisam saber hoje é que estou de alma, coração e super motivado no Palmeiras - explicou.

Ao comentar a sequência de partidas neste mês de maio, Abel revelou que escalou o Palmeiras com o que tinha de melhor, dentro das condições físicas do elenco. Para o duelo contra os bolivianos, Gustavo Gómez, Estêvão e Giay foram preservados, já que vinham acumulando alta minutagem em campo nos últimos jogos.

- Hoje jogamos com a melhor equipe. A gestão da energia para jogar com força máxima. E daqui a dois dias vamos ter que fazer igual (contra o Red Bull Bragantino). Os jogadores que entraram, diferente do que vocês pensam, o treinador nçao poupou. Vocês sabem quanto tempo o Gómez atua com problema no joelho? A mesma coisa com Giay (sequência de partidas). Quantas vezes eu já disse que não existem titulares pra mim? - completou.

Abel Ferreira durante entrevista coletiva após vitória do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Palmeiras garante a melhor campanha da fase de grupos

Com a vitória no Allianz Parque, o Palmeiras chegou aos 15 pontos no Grupo G e garantiu a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores pela sexta vez nas últimas oito temporadas.

No dia 28 de maio, em São Paulo, o time comandado por Abel Ferreira encerra a fase classificatória contra o Sporting Cristal, do Peru, que ainda mantém chances de avançar às oitavas de final.