FILADÉLFIA (EUA) - O técnico Abel Ferreira movimentou as redes sociais após o Palmeiras divulgar um vídeo emocionante com seu discurso de preleção. A fala aconteceu momentos antes da vitória sobre o Botafogo, no último sábado (28), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025.

Conhecido pelo estilo intenso à beira do campo, Abel destacou a importância histórica do confronto entre dois clubes brasileiros em um torneio internacional. O português também fez questão de valorizar o apoio da torcida palmeirense, que marcou presença nas arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

— Se vocês tivessem que pagar para estar aqui, iam pagar para estar aqui. Temos a sorte de estar aqui mais uma vez para lutar pelo que queremos, estar na próxima fase. Temos que fazer acontecer isso, levem esta energia, este pensamento. Por nós, por ele e pelos nossos que estão lá em cima — inicia ele.

— Joguem futebol com paixão, sejam corajosos. Sejam audazes! Com cabeça fria e coração quente. Hoje todo meu amor por vocês, para vocês. Foco nas tarefas e deem o vosso melhor. Que Deus os abençoe, correr do primeiro ao último segundo e lembre-se: o jogo só acaba quando termina. Avanti, Palestra! — completa Abel Ferreira.

Confira vídeo na íntegra:

Campanha do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025

O Palmeiras encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 como líder do Grupo A, com cinco pontos conquistados. Na estreia, empatou em 0 a 0 com o Porto, em uma partida equilibrada e de poucas chances claras.

Na segunda rodada, o Verdão venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0 — com um gol contra e outro marcado por Flaco López. Já no último compromisso da primeira fase, empatou por 2 a 2 com o Inter Miami, em jogo movimentado decidido com gols de Paulinho e Maurício para os brasileiros.

Nas oitavas de final, o Palmeiras reencontrou o Botafogo e garantiu a classificação com uma vitória por 1 a 0, graças a um gol de Paulinho nos acréscimos da prorrogação. Agora, o time comandado por Abel Ferreira se prepara para encarar o Chelsea, da Inglaterra, nas quartas de final do Mundial.