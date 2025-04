Tironi no Lance!: Torcida do Palmeiras e Abel vivem crise no relacionamento

O Palmeiras vive o momento mais delicado do casamento entre Abel Ferreira e Palmeiras. Curiosamente, na temporada em que o time tem mais recursos no elenco.

Fato é que o treinador nunca teve um grupo potencialmente tão bom como tem em 2025, mas ainda não conseguiu fazer com que o time jogue. Nada mais natural, afinal, o que vem acontecendo é uma transformação no grupo e para completar um dos principais reforços da temporada nem sequer entrou em campo ainda. Paulinho está se recuperando de contusão.

Para quem olha de fora, chega a parecer um delírio coletivo imaginar que algum palmeirense queira Abel Longe do Allianz Parque. Desde que pisou em território nacional, o português se mostrou uma máquina de ganhar taças, por isso o espanto com esta DR em praça pública que se tornou a relação entre ele e a arquibancada. Mas a realidade é que ela existe, potencializada pela perda do título estadual para o principal rival.

O cenário atual é assim: a principal torcida organizada emite nota de um lado, Abel cobra mais apoio do outro. Nos jogos, é cada vez mais perceptível um clima morno que nada se parece com a torcida de um clube tão vencedor nos últimos anos.

Sarrafo foi colocado lá no alto

Pensando bem, talvez este seja o motivo de tanta frieza e cobrança. Abel colocou o sarrafo palmeirense lá no alto com tantas conquistas. Qualquer coisa que não seja papar todos os campeonatos que vierem pela frente tem ares de fracasso. E o treinador não faz muito esforço para reconquistar a galera com as palavras. Pelo contrário, cada vez que é cobrado pelo desempenho do time, joga a batata quente para o torcedor, pedindo apoio.

Um dos pilares do fracasso de um time de futebol é a torcida divorciada do campo. Com vitórias, Abel pode reconquistar a arquibancada. Enquanto elas não vêm, ele precisa dar mais carinho e menos cobrança.