Abel rebate críticas ao futebol do Palmeiras: ‘Somos tão favoritos quanto antes’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira aproveitou a coletiva após a vitória sobre o Bolívar para defender a atuação da equipe ao longo da temporada. Apesar da derrota na final do estadual para o maior rival, o treinador acredita que o elenco vem correspondendo às expectativas e exaltou o fato de o clube ter garantido a liderança geral da fase de grupos da Libertadores com uma rodada de antecedência.

- É verdade, sabemos como é esta competição e onde estamos. Somos tão favoritos como éramos antes. Temos, na teoria, a vantagem de jogar em casa. Mas já jogamos dois anos seguidos em casa e fomos eliminados. Isso mostra que nada é garantido. Cumprimos um objetivo, sim, mas o objetivo maior é ganhar - afirmou.

– Outras equipes podem não ter os mesmos recursos, mas existem outras formas de vencer. Fizemos o que nos competia: vencer em casa. Parece fácil, mas não é. E não me esqueço das críticas depois do clássico contra o Corinthians. Em uma semana chamam um jogador de "bagre", e na outra, dizem que tem nível internacional (para ser convocado). O treinador é "burro" e está em "fim de ciclo" - completou.

No comando do Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira tem contrato válido até dezembro de 2025 e não descarta ampliar sua passagem pelo Maior Campeão do Brasil. As partes já iniciaram conversas para uma possível extensão, mas a presidente Leila Pereira evita estipular um prazo para a conclusão das tratativas.

Palmeiras busca o quarto título de Libertadores

Dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores com uma rodada de antecedência, o Palmeiras agora foca as atenções na disputa pelo título da competição, que seria o quarto da história do clube e o terceiro em um intervalo de seis temporadas.

No dia 28 de maio, o Alviverde encerra sua participação na fase regular diante do Sporting Cristal, do Peru, no Allianz Parque. A tendência é que a comissão técnica descanse algumas peças pensando na viagem para os Estados Unidos.