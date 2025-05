Palmeiras garante nova premiação milionária na Libertadores e segue atrás de metas

Com a vitória sobre o Bolívar, na última quinta-feira (15), por 2 a 0, o Palmeiras garantiu nova premiação de 330 mil dólares (cerca de R$ 1,8 milhão na cotação atual) nesta fase de grupos da Copa Libertadores.

Até o momento, a equipe comandada por Abel Ferreira já garantiu pouco mais de 1,6 milhão de dólares em premiações pelas vitórias na fase de grupos da competição continental, além do valor destinado aos clubes classificados para as oitavas de final.

Somado à classificação, o Palmeiras segue na busca por atingir as metas esportivas estabelecidas pela diretoria no início do ano. Após chegar à final do torneio estadual, o Verdão planeja, ao menos, conquistar uma vaga nas quartas de final da Libertadores, resultado superior ao alcançado em 2024.

Na última edição da competição, o Palmeiras foi eliminado ainda nas oitavas de final, quando perdeu para o campeão Botafogo no placar agregado. Nesta temporada, por sua vez, a equipe paulista terá a vantagem de decidir todas as eliminatórias no Allianz Parque.

- O plano é jogo a jogo, aqui não dá para ter muito plano. Entramos bem, forte e tiramos o pé do acelerador e falhamos muitos passes. Tiramos o pé do acelerador e os erros começaram a acontecer. Não pode começar a tirar o pé na curva, deixo de estar concentrado e os erros aparecem. Não dá para tirar o pé do acelerador. Em função do calendário, o pior que apanhei, é uma semana de cada vez. Vamos preparar para o jogo hoje contra o Bolívar, para tentar ganhar e conseguimos. Daqui a três dias vamos jogar contra um time que está há uma semana se preparando - afirmou Abel Ferreira durante entrevista coletiva.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva após vitória na Libertadores (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

🏆 Premiação total da Libertadores 2025

Além do bônus por vitórias, os clubes ainda disputam milhões em cada fase do mata-mata: