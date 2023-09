Desde que chegou ao Palmeiras, em 2020, Abel Ferreira viveu momentos "turbulentos" com a arbitragem. Em maio, após a expulsão no duelo contra o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico chegou à marca de 50 cartões desde que assumiu o Verdão. De lá para cá, foram mais três amarelos, totalizando 53. Mas afinal, quantas vezes o treinador português foi suspenso no Palmeiras?