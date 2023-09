A conquista do Campeonato Brasileiro de 2018 ampliou a vantagem do Verdão como o Maior Campeão do Brasil: além dos dez troféus do Brasileirão, o time faturou a Copa do Brasil três vezes e a Copa dos Campeões em uma oportunidade, totalizando 14 taças nacionais. Campeão com 77 pontos e uma rodada de antecedência, o Alviverde terminou o primeiro turno na 6ª posição, com oito pontos de distância para o Flamengo, até então líder do torneio. A histórica campanha na segunda metade da competição, no entanto, foi mais do que suficiente para trazer o título para o Palestra Itália. Ao fim do certame, o Alviverde encerrou sua participação com 80 pontos, após bater o Vitória na derradeira rodada, no Allianz Parque. Foram 47 pontos em 19 jogos no segundo turno, sem ter sido derrotado sequer uma vez. Antes de o segundo turno começar, inclusive, o Verdão já somava três partidas de invencibilidade, o que fez com que o time somasse, ao todo, 23 duelos invictos, atingindo o recorde de invencibilidade da era dos pontos corridos.