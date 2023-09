O Palmeiras vive mais uma fase decisiva na temporada. Dessa vez o compromisso é com o Boca Juniors-ARG, pela semifinal da Libertadores, mas uma semana atrás o desafio era diante do Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão, valendo a aproximação ao líder Botafogo. Mas o que esses dois jogos têm em comum além do fator "decisão"? A resposta é: a seleção uruguaia. Isso porque, depois de encarar Suárez, o Verdão terá Cavani pela frente, fechando uma dupla histórica do futebol mundial.