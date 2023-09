Mesmo com o bi da Libertadores na edição seguinte, Menino e PK viveram altos e baixos pelo Palmeiras, culminando até no corte da dupla para a disputa do Mundial de 2021 (disputado em 2022). Danilo, enquanto isso, se tornava um dos melhores do time e chegou a levar a Bola de Bronze da competição na qual os palmeirenses foram vice do Chelsea.