O vice-presidente e ídolo do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, foi um grande jogador que marcou época, mas aparentemente não tem a observação do futebol como uma de suas virtudes no pós-carreira. Ao analisar o futebol do Palmeiras como "não vistoso", o argentino parte para uma observação rasa, tal qual aquela que é feita no Brasil, basicamente pelos "haters" de Abel Ferreira.