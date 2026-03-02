Palmeiras atualiza quadro de lesionados e pode ter reforço para final do Paulistão

O Palmeiras retorna aos treinamentos após eliminar o São Paulo e pode ter o retorno do volante Emiliano Martínez para os confrontos contra o Novorizontino, nos dias 4 e 8 de março, pela decisão do Campeonato Paulista.

O volante uruguaio está recuperado de lesão na panturrilha esquerda e iniciou o processo de transição física na Academia de Futebol. Com isso, há possibilidade de ele ser relacionado para o confronto desta quarta-feira, na Arena Barueri.

Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita, cumpre cronograma tanto na parte interna quanto no gramado sob supervisão de membros do departamento médico. O atacante, no entanto, ainda não atuou nesta temporada e não estará à disposição de Abel Ferreira para a final do torneio estadual.

Com exceção da dupla, a comissão técnica tem todo o elenco à disposição na busca pelo primeiro título de 2026.

Para avançar à decisão, o Palmeiras eliminou o Capivariano nas quartas de final com goleada por 4 a 0. Em seguida, venceu o rival São Paulo por 2 a 1, na Arena Barueri, pela semifinal, com gols de Mauricio e Flaco López.

Palmeiras avançou para a final do Paulistão após vencer o São Paulo por 2 a 1, na Arena Barueri (Foto: Leco Viana / TheNews2)

Datas e horários da final do Paulistão entre Palmeiras e Novorizontino

1° jogo: Palmeiras x Novorizontino - 20h (de Brasília) - Arena Barueri

2° jogo: Novorizontino x Palmeiras - 20h30 (de Brasília) - Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

