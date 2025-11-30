menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

As decisões do Palmeiras após fim de ano sem Libertadores e com jejum de conquistas

Clube descarta mudanças internas após derrota na final continental e aguarda o fim da temporada para reavaliar decisões

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
Enviado especial
Dia 30/11/2025
11:00
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, consola Vitor Roque após perder título da Libertadores para o Flamengo
imagem cameraLeila Pereira, presidente do Palmeiras, consola Vitor Roque (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

LIMA (PER) - O Palmeiras encerra 2025 com resultados aquém do esperado, mas sem planos de mudança de rota. Assim como repetem o técnico Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira, o clube vive um ano de reformulação no elenco, com pilares encerrando seus ciclos e 12 novos atletas chegando à Academia de Futebol.

continua após a publicidade

+ Falta de coragem e arbitragem frustram sonho do Palmeiras de tetra na Libertadores

Para 2026, a comissão técnica contará com os retornos de Paulinho e Lucas Evangelista, além da premiação acumulada ao longo da temporada, com destaque para o valor conquistado no Mundial nos Estados Unidos, que supera R$ 200 milhões.

O elenco rejuvenescido não precisará de grandes renovações. Alguns dos contratados, no entanto, não apresentaram rendimento esperado e tem futuro incerto com a iminente chegada da janela de transferências.

continua após a publicidade

Dentro do elenco, jovens formados na base podem despertar o interesse de clubes do exterior, a exemplo de Thalys. Ainda assim, a tendência é que o Palmeiras mantenha a maior parte do grupo atual, abrindo mão apenas em caso de uma oportunidade de mercado considerada irrecusável, como aconteceu com Richard Ríos e Vitor Reis.

Richard Rios Palmeiras
Palmeiras vendeu Richard Ríos ao Benfica após o término do Mundial de Clubes (Foto: Anderson Romao/AGIF)

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Abel Ferreira segue no Palmeiras

Abel Ferreira afirmou durante a preparação para enfrentar o Flamengo na decisão da Copa Libertadores que permaneceria no comando técnico do Palmeiras independentemente do resultado. Apesar de ainda não ter o novo vínculo assinado, ele reforça que não precisa de "nada no papel" para manifestar sua vontade de seguir no cargo.

continua após a publicidade

- A presidente (Leila Pereira) queria que eu ficasse, não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras, ponto. Não preciso de papel assinado. Ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é - disse.

Em seu segundo mandato como presidente do Palmeiras, Leila Pereira já declarou que pretende manter o mesmo núcleo do departamento de futebol até dezembro de 2027. Entre os nomes, estão o técnico Abel Ferreira e o diretor de futebol Anderson Barros, responsáveis por conduzir a reformulação planejada para 2025.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias