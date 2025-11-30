As decisões do Palmeiras após fim de ano sem Libertadores e com jejum de conquistas

LIMA (PER) - O Palmeiras encerra 2025 com resultados aquém do esperado, mas sem planos de mudança de rota. Assim como repetem o técnico Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira, o clube vive um ano de reformulação no elenco, com pilares encerrando seus ciclos e 12 novos atletas chegando à Academia de Futebol.

Para 2026, a comissão técnica contará com os retornos de Paulinho e Lucas Evangelista, além da premiação acumulada ao longo da temporada, com destaque para o valor conquistado no Mundial nos Estados Unidos, que supera R$ 200 milhões.

O elenco rejuvenescido não precisará de grandes renovações. Alguns dos contratados, no entanto, não apresentaram rendimento esperado e tem futuro incerto com a iminente chegada da janela de transferências.

Dentro do elenco, jovens formados na base podem despertar o interesse de clubes do exterior, a exemplo de Thalys. Ainda assim, a tendência é que o Palmeiras mantenha a maior parte do grupo atual, abrindo mão apenas em caso de uma oportunidade de mercado considerada irrecusável, como aconteceu com Richard Ríos e Vitor Reis.

Abel Ferreira segue no Palmeiras

Abel Ferreira afirmou durante a preparação para enfrentar o Flamengo na decisão da Copa Libertadores que permaneceria no comando técnico do Palmeiras independentemente do resultado. Apesar de ainda não ter o novo vínculo assinado, ele reforça que não precisa de "nada no papel" para manifestar sua vontade de seguir no cargo.

- A presidente (Leila Pereira) queria que eu ficasse, não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras, ponto. Não preciso de papel assinado. Ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é - disse.

Em seu segundo mandato como presidente do Palmeiras, Leila Pereira já declarou que pretende manter o mesmo núcleo do departamento de futebol até dezembro de 2027. Entre os nomes, estão o técnico Abel Ferreira e o diretor de futebol Anderson Barros, responsáveis por conduzir a reformulação planejada para 2025.