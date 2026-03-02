menu hamburguer
Federação Paulista define arbitragem de Palmeiras x Novorizontino

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pelo primeiro jogo da final do Paulistão

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 02/03/2026
22:24
A arbitragem do primeiro jogo da final do Paulistão entre Palmeiras e Novorizontino, que acontece nesta quarta-feira (4), na Arena Barueri, foi definida pela Federação Paulista de Futebol. Matheus Candançan foi o escolhido para o apito. O jogo acontecerá às 20h (de Brasília), enquanto a finalíssima está marcada para domingo (8).

Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima serão os assistentes, enquanto Murilo Tarrega Victor será o quarto árbitro. Marcio Henrique de Gois foi o escolhido para ser o VAR, assistido por Vitor Carmona Metestaine e Douglas Marques das Flores.

Ao bater o São Paulo, por 2 a 1, na semifinal, o Palmeiras chegou a sua sétima final de Estadual seguida (campeão em 2020, 2022, 2023 e 2024 e vice em 2021 e 2025, é o único clube que alcançou a última fase em todos as edições desde 2020). A série de sete finais é um recorde alviverde e, considerando todos os demais clubes, só fica atrás das oito finais do Santos entre 2009 a 2016.

Veja a escala completa de Palmeiras x Novorizontino

Árbitro: Matheus Candançan
Árbitro Assistente 1: Danilo Simon Manis
Árbitro Assistente 2: Evandro de Melo Lima
Quarto Árbitro: Murilo Tarrega Victor
Quinto Árbitro: Bruno Silva de Jesus
Analista de Campo: Philippe Lombard
VAR: Márcio Henrique de Gois

