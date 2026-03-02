A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, descartou acordo com o Novorizontino para que Rômulo pudesse atuar na decisão do Paulistão entre as equipes, e afirmou que o atleta só estará à disposição mediante o pagamento da multa, fixada em R$ 1 milhão.

Sem espaço no elenco do Palmeiras, Rômulo foi novamente emprestado ao Novorizontino nesta temporada e se destacou na equipe, que realizou a melhor campanha geral nesta edição do torneio estadual.

- Temos (Palmeiras) cumprir o que está no contrato. Quando emprestamos o atleta (Rômulo) para o Novorizontino, foi pactuado uma multa em caso do jogador jogar contra o Palmeiras. Se o Novorizontino quiser usar o jogador, vai ter que pagar a multa - afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em entrevista na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Palmeiras avançou à decisão após vencer o São Paulo por 2 a 1, no último domingo (1°), com gols de Mauricio e Flaco López. Um dia antes, o Novorizontino derrotou o Corinthians por 1 a 0 e manteve a melhor campanha geral devido ao saldo de gols superior ao do Alviverde.

Rômulo, jogador do Palmeiras, durante partida com a camisa do Novorizontino (Foto: Gustavo Ribeiro/Novorizontino)

A primeira partida da final do Paulistão acontece nesta quarta-feira, 4, na Arena Barueri, a partir das 20h (de Brasília). O jogo do título, por sua vez, será disputado no domingo, 8, com mando da equipe do interior paulista.

