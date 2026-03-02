Presidente do Palmeiras, Leila rejeita acordo com Novorizontino por Rômulo: 'Terá que pagar'
Mandatária afirmou que a equipe terá que arcar com o valor da multa fixada para escalar Rômulo na decisão do Paulistão
- Matéria
- Mais Notícias
A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, descartou acordo com o Novorizontino para que Rômulo pudesse atuar na decisão do Paulistão entre as equipes, e afirmou que o atleta só estará à disposição mediante o pagamento da multa, fixada em R$ 1 milhão.
Leitura labial revela bastidores de polêmicas em Palmeiras x São Paulo
Fora de Campo
Palmeiras descarta Allianz Parque e confirma Barueri para final do Paulistão
Palmeiras
IFFHS põe Flamengo e Palmeiras no Top-5 de melhores clubes do mundo; veja
Futebol Internacional
+ Palmeiras descarta Allianz Parque e confirma Barueri para final do Paulistão
Sem espaço no elenco do Palmeiras, Rômulo foi novamente emprestado ao Novorizontino nesta temporada e se destacou na equipe, que realizou a melhor campanha geral nesta edição do torneio estadual.
- Temos (Palmeiras) cumprir o que está no contrato. Quando emprestamos o atleta (Rômulo) para o Novorizontino, foi pactuado uma multa em caso do jogador jogar contra o Palmeiras. Se o Novorizontino quiser usar o jogador, vai ter que pagar a multa - afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em entrevista na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).
O Palmeiras avançou à decisão após vencer o São Paulo por 2 a 1, no último domingo (1°), com gols de Mauricio e Flaco López. Um dia antes, o Novorizontino derrotou o Corinthians por 1 a 0 e manteve a melhor campanha geral devido ao saldo de gols superior ao do Alviverde.
+ 'Um leão, não um tigrinho', diz Abel sobre Vitor Roque após classificação do Palmeiras
A primeira partida da final do Paulistão acontece nesta quarta-feira, 4, na Arena Barueri, a partir das 20h (de Brasília). O jogo do título, por sua vez, será disputado no domingo, 8, com mando da equipe do interior paulista.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
+ Aposte no título do Palmeiras no Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias