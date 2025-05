Palmeiras perde Abel Ferreira para jogo contra o Flamengo; veja punição

Abel Ferreira não comandará o Palmeiras na partida contra o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Além do confronto com os cariocas, o treinador também desfalca a equipe no duelo contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

Pendurado no clássico com o São Paulo, Abel recebeu inicialmente um cartão amarelo. Na sequência, foi expulso com cartão vermelho direto por insultar a arbitragem. Com isso, cumprirá duas suspensões distintas: uma pelo acúmulo de cartões e outra pela expulsão.

Responsável por apitar a partida, Rafael Klein registrou em súmula que Abel Ferreira recebeu o cartão amarelo por protestar de forma efusiva contra decisões de campo.

O cartão vermelho, por sua vez, foi resultado de insultos diretos após a primeira advertência, ainda com o placar zerado: "P*ta que o pariu, isso é uma vergonha", escreveu o árbitro.

Seguindo orientação do departamento de futebol do Palmeiras, Abel Ferreira não concedeu entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, coube ao auxiliar João Martins responder às perguntas da imprensa.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e São Paulo, em Barueri, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras retorna para a liderança do Brasileirão

Com um gol de Vitor Roque nos acréscimos do segundo tempo, o Palmeiras venceu o São Paulo na Arena Barueri e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 19 pontos — dois a mais que Flamengo e Red Bull Bragantino, justamente os próximos adversários da equipe durante a suspensão do técnico Abel Ferreira.

Antes disso, o Verdão enfrenta o Bolívar, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já garantido como líder da chave, o time paulista agora busca a melhor campanha geral da competição continental.