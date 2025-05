Palmeiras tira Abel de entrevista e dispara contra arbitragem: ‘Erro crasso’

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, neste domingo (11), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque, nos acréscimos do segundo tempo, marcou o gol da vitória do Verdão na Arena Barueri. Abel Ferreira foi expulso no decorrer da segunda etapa após reclamar com o árbitro da partida, Rafael Klein.

Aos 16 minutos do segundo tempo, Abel Ferreira reclamou após Alan Franco puxar o pé de Estêvão e impedir uma jogada ofensiva do Palmeiras. Rafael Klein marcou a falta, mas não penalizou o zagueiro do Tricolor.

O árbitro foi rigoroso com as reclamações do comandante do Verdão e o expulsou direto. O lance causou revolta em Abel Ferreira, que desceu para o vestiário imediatamente. Nas arquibancadas, a torcida intensificou os protestos contra Rafael Klein.

Foi a primeira expulsão de Abel Ferreira nesta temporada. Com a punição, o treinador não poderá comandar a equipe no próximo jogo do Verdão pelo Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (18), pela nona rodada da competição nacional. O Palmeiras lidera o torneio.

As regras da CBF permitiam que Abel Ferreira concedesse entrevista após o Choque-Rei, mesmo com a expulsão. Entretanto, o departamento de futebol do Verdão preferiu preservar o treinador e mandou João Martins, auxiliar da comissão, para a coletiva de imprensa. O clube concordou com as reclamações e criticou a arbitragem de Rafael Klein.

Abel Ferreira foi expulso durante a vitória do Verdão contra o São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a nota do Palmeiras

Abel não foi à coletiva a pedido do Departamento de Futebol, que preferiu preservá-lo após a expulsão. Por isso, quem falou com a imprensa foi o João Martins.

Clube entende que a reclamação do Abel foi justa e o árbitro Rafael Klein cometeu um erro crasso ao não dar o amarelo para o Alan Franco, que segurou o Estêvão pelo pé.