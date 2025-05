Auxiliar do Palmeiras fala sobre rotação do elenco e elogia Vitor Roque

O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (11), o Verdão venceu o São Paulo por 1 a 0, na Arena Barueri. Vitor Roque marcou o gol da vitória nos acréscimos da segunda etapa. Após a partida, João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, falou sobre o confronto.

O treinador foi expulso por Rafael Klein na segunda etapa após reclamar por uma falta de Alan Franco em Estêvão. O árbitro não advertiu o zagueiro do Tricolor com um cartão, que indignou Abel Ferreira. Por isso, o Palmeiras optou por não levar o técnico para a entrevista coletiva.

João Martins falou sobre a escalação do Verdão no confronto. Vanderlan, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Vitor Roque e Facundo Torres iniciaram o Choque-Rei no banco de reservas. O auxiliar de Abel Ferreira falou sobre a decisão.

— Ter várias opções para todas as posições tem essa parte boa. Tivemos um jogo muito desgastante no Paraguai para os dois da frente. Estêvão terminou no limite. Foi uma decisão estratégica, conseguimos ter um plantel equilibrado que dá para dar mais dor de cabeça ao treinador porque se só tivéssemos um iria jogar o Vitor até não poder mais. Assim conseguimos ver mais o que cada jogo pode nos dar — disse em entrevista coletiva.

Brilho de Vitor Roque

O atacante entrou no decorrer da partida no lugar de Estêvão. O jogador foi fundamental para a vitória. Aos 49 minutos do segundo tempo, fez a jogada para a finalização de Felipe Anderson e completou no rebote após a defesa de Rafael para abrir o placar.

Vitor Roque demorou para marcar o seu primeiro gol, mas nesta semana, balançou as redes nas vitórias sobre Vasco, Cerro Porteño, pela Libertadores, e contra o São Paulo. João Matins valorizou a virada de chave do atacante.

— Vitor, mesmo a bola não entrando, tinha um comportamento exemplar. "Não te preocupes que ela vai entrar". Claro que mexe um pouquinho com o mental. Mas o ambiente e o dia a dia do clube ajudou e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o gol ajudou — disse o auxiliar.

Vitor Roque marcou o gol do Verdão sobre o São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O atacante chegou com moral para o Verdão, em março deste ano. Contratado junto ao Barcelona, o jogador é uma das esperanças do Palmeiras para a temporada e possui vínculo com o clube até 2029. João Martins valorizou a maturidade de Vitor Roque.

— Futebol é coletivo, ninguém ganha sozinho. No Barcelona, eu vendo de fora, é um atleta muito jovem, nesses clubes grandes o apoio é lei de ganha o mais forte. Quando os mais jovens chegam do Brasil nesses clubes gigantes têm mais dificuldades. Ele está mais cascudo. Essa fase já passou agora é andar para frente — finalizou o português.