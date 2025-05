Trabalho mental, resiliência e foco: como Vitor Roque faz valer o investimento do Palmeiras

Depois que ele "soltou a carta" não parou mais. O centroavante Vitor Roque demorou a desencantar com a camisa do Palmeiras, mas se manteve firme em seu objetivo, recebeu apoio do técnico Abel Ferreira mesmo quando não estava em seu melhor dia e retribuiu: começou a marcar gols importantes que garantiram vitórias do time nas competições. Contra o São Paulo, neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro, não foi diferente, o Tigrinho foi às redes nos acréscimos.

Quando estreou pelo clube, no dia 10 de março, era justamente contra o Tricolor e na semifinal do Paulistão. Na ocasião, sofreu o pênalti, convertido por Veiga, que garantiu o Verdão na decisão do campeonato e, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Entre altos e baixos, o centroavante mais caro da história do futebol brasileiro aos poucos pode se consolidar como titular da equipe de Abel Ferreira.

O trabalho mental, uma das principais forças da equipe do treinador português, mais uma vez se mostrou um ponto crucial para tudo fluir como o planejado e investido. Segundo Vitor Roque, foi trabalhando que duro que ele pode manter a resiliência para deslanchar e anotar três gols nos últimos três jogos, contra Vasco, Cerro Porteño e São Paulo.

- A verdade é que eu venho trabalhando com muita humildade desde o início. Graças a Deus estou nessa fase, espero continuar trabalhando com muita humildade e poder continuar o Palmeiras, que é o mais importante - disse o camisa 9.

A demora para marcar seu primeiro gol pelo Palmeiras gerou um certo incômodo, como admitiu o próprio jogador, que só foi balançar as redes em seu 13° jogo. Mas era preciso manter a confiança para superar as expectativas que os torcedores, diretoria e comissão técnica depositavam.

- Marcar gol é muito importante, dá confiança e é trabalho. É continuar trabalhando, fazer o meu melhor, dando cada vez mais raça para ajudar ao time. E agradecer a cada torcedor que me apoia. Estou focado aqui no Palmeiras, se vier uma convocação (para a Seleção) ficarei muito feliz, claro é sempre um sonho. Mas o mais importante é aqui no Palmeiras - avaliou Vitor Roque.

Vitor Roque é o reforço mais caro do futebol brasileiro

Foram 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na cotação do negócio) pagos ao Barcelona pela transferência em definitivo do centroavante, além de valores em bônus, com um contrato de cinco anos com o Palmeiras.