Ficha do jogo PAL FER 2ª RODADA Paulistão Feminino 2025 Data e Hora Quarta-feira, 14 de maio, às 18h (horário de Brasília) Local Arena Barueri, Barueri (SP) Árbitro Onde assistir

Palmeiras e Ferroviária duelam nesta quarta-feira (14), às 18h (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela 2ª rodada do Paulistão Feminino. O jogo será transmitido pelo Sportv e tem retransmissão do Globoplay, para assinantes.

O Palmeiras foi surpreendido na estreia e teve dificuldades para vencer o Realidade Jovem. No final, conseguiu fazer 1 a 0 e somar três pontos, ocupando a quarta colocação da competição. A equipe é a atual campeã do Paulistão Feminino e busca o bicampeonato.

A treinadora Camilla Orlando segue sem contar com a goleira Natascha, diagnosticada com lesões no ligamento cruzado anterior (LCA), no ligamento colateral medial (LCM) e no menisco na última quarta-feira (1°).

Jogando na Fonte Luminosa, a Ferroviária goleou o Taubaté por 6 a 0 e lidera a competição. O time de Jéssica de Lima também vive grande fase no Brasileirão. As Guerreiras Grenás não devem contar com Cris, com lesão na panturrilha, e Neném, em fase de transição.

As equipes já se enfrentaram em 21 oportunidades, com sete vitórias palmeirenses, seis empates e oito triunfos da Ferroviária. No último duelo, válido pelo Brasileirão 2025, a Ferroviária venceu por 2 a 1.

PALMEIRAS X FERROVIÁRIA

2ª RODADA DO PAULISTÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: quarta, 14 de maio, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming), para assinantes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Kate Tapia; Ingryd, Fe Palermo, Rhay Coutinho, Pati Maldaner; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha e Yoreli Rincon ; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa, Fátima Dutra; Cris, Raquel e Micaelly; Mariana Santos, Vendito e Mylena Carioca.