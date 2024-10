Palmeiras: Estêvão supera Neymar, e alcança marca histórica no Brasileirão

Estêvão imita comemoração de Neymar na partida entre Juventude e Palmeiras, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 21:10 • Redação do Lance!

Estêvão segue fazendo história com a camisa do Palmeiras. Ao marcar e dar uma assistência contra o Juventude, neste domingo (20), pela 30ª rodada do Brasileirão, a joia alviverde superou Neymar e se tornou o jogador Sub-17 que mais participou de gols no século pela competição: são 18 participações em 24 jogos.

Estêvão segue sendo fundamental na equipe de Abel Ferreira. Na partida em Caxias do Sul, o atacante de 17 anos abriu o placar para o Verdão, além de deixar Raphael Veiga em condição de marcar o segundo no contra-ataque da equipe de Abel Ferreira. Agora, o camisa 41 chegou aos dez gols e oito assistências.

No Campeonato Brasileiro de 2009 e com a mesma idade, Neymar foi fundamental na campanha do Santos e despontou de vez para ser um dos melhores jogadores do mundo. Foram dez gols marcados e seis assistências.

Por conta de seu desempenho na base e profissional do Palmeiras, Estêvão foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra, antes mesmo de completar 18 anos. No acordo do contrato, que tem o valor fixado em 34 milhões de euros (cerca de R$ 198 milhões), ainda constam valores fixados por metas atingidas pelo jogador.

Estêvão, atualmente, é o principal nome do Palmeiras na temporada, além de ser uma das esperanças do time para a conquista do tricampeonato brasileiro. Vale lembrar que a joia atuou em uma partida em 2023, justamente na última partida do Brasileirão daquele ano, quando o Verdão levantou a taça.