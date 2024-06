Chelsea e Palmeiras fecham acordo por Estêvão; confira detalhes do contrato

Estêvão em ação pelo Palmeiras. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 11:30 • Londres (ING) • Atualizada em 22/06/2024 - 12:58

Está sacramentado: Estêvão, jovem atacante do Palmeiras, será jogador do Chelsea até 2033. Os representantes do clube inglês já assinaram todos os documentos para fechar a negociação, de acordo com o jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano. No acordo, que tem o valor fixado em 34 milhões de euros (cerca de R$ 198 milhões), ainda constam valores fixados por metas atingidas pelo jogador.

Estêvão no Chelsea: valores adicionais da negociação

Além do valor fixado, o contrato possui algumas cláusulas que podem somar outros 27 milhões de euros de acordo com o desempenho do atleta. No cenário ideal, a negociação pode ter o valor final de 61,5 milhões (cerca de R$ 358 milhões) Confira:

34 milhões fixos pelo passe do jogador

6 milhões baseados no desempenho do jogador pelo Palmeiras

17 milhões caso o jogador seja titular do Chelsea em mais de uma temporada

outros 4 milhões em metas consideradas 'difíceis'

Ainda existe outro gatilho: se Estêvão for eleito o melhor jogador do mundo até o final do contrato, o Palmeiras também será recompensado. O valor, entretanto, não foi revelado.

Novo jogador do Chelsea, Estêvão comemora gol pelo Palmeiras. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Joia da Academia, o atacante já foi aprovado em exames para assinar com o Chelsea e se apresentará ao clube após o Mundial de Clubes de 2025. Pelo time profissional do Palmeiras, Estêvão tem quatro gols e três assistências em 21 jogos.

