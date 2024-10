Rony se blinda das críticas e vira figura certa no Palmeiras

Rony tem a confiança do técnico Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Apesar de ser criticado por boa parte da torcida, o atacante Rony tem a confiança do técnico Abel Ferreira e carrega uma marca quase exclusiva no atual elenco do Palmeiras. Ao lado de Aníbal Moreno, ele é o jogador que há mais tempo vem jogando de forma consecutiva, seja como titular ou entrando no decorrer das partidas.

Rony esteve em campo nos últimos 20 jogos do Palmeiras, e deverá atuar novamente no próximo domingo, às 20h, diante do Juventude, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Brasileirão. Há quatro anos defendendo o clube, o atacante já atuou 276 vezes pelo alviverde, sendo 56 delas este ano.

— Me preparo todos os dias no treinamento, fico muito feliz de estar sendo utilizado, independentemente de entrar jogando ou no decorrer da partida. Eu sempre falo que quando visto a camisa do Palmeiras, procuro dar o melhor para que a equipe consiga vencer —, declarou Rony, em entrevista publicada no site do clube.

Com quatro gols, Rony tem um a menos que Raphael Veiga no Brasileirão (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)

Desde que chegou ao alviverde paulista, o atacante já atuou quatro vezes contra o Juventude, sem perder um único jogo. No período, foram três vitórias e um empate. Ele assinalou gol em duas dessas partidas.

No primeiro turno, o Palmeiras superou o time gaúcho no Allianz Parque por 3 a 1, com gols de Flaco López, Estêvão e Mayke, com Erick descontando para o Juventude. Na ocasião, Rony entrou no decorrer da partida na vaga de Gabriel Menino.

Apesar do retrospecto favorável e das situações distintas na tabela do Brasileirão — o Palmeiras briga pelo título, e o Juventude ainda precisa pontuar para não correr risco de rebaixamento —, Rony espera um confronto difícil no próximo domingo.

— O Juventude cresceu muito no decorrer da temporada. É um time que com certeza está ali para ganhar alguns pontos. Para o Palmeiras, não tem jogo fácil —, considerou o jogador.