Palmeiras tem Estêvão como trunfo para aumentar saldo de gols

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 19/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

O Palmeiras encara o Juventude neste domingo (20), às 19h, em duelo pelo Brasileirão. O jogo será no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e o Verdão vai contar com um reforço para enfrentar os gaúchos. Estêvão deve ser titular após três partidas.



Na segunda colocação, o Verdão continua sua perseguição ao Botafogo, líder do Brasileirão. Os paulistas estão com quatro pontos a menos que o adversário, e todo jogo ganha caráter decisivo na reta final da competição. Eliminado de forma precoce na Libertadores e Copa do Brasil, ambas nas oitavas de final, o alviverde aposta todas as suas fichas na principal competição nacional.

Invicto no torneio há nove rodadas, a última derrota foi por 2 a 0 para o Vitória, no dia 27 de julho. Entretanto, mesmo com a boa fase, o Palmeiras teve um desfalque significativo nos últimos jogos: Estêvão.



Com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o atacante não atuou nas vitórias do Verdão contra o Vasco da Gama, por 1 a 0, e perante ao Atlético-MG, quando venceu por 2 a 1. O atleta esteve no último jogo do Palmeiras, o empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, mas só jogou por 24 minutos.



O torcedor palmeirense pode se lamentar por não ter conseguido placares elásticos nos últimos jogos, um fato que estava sendo constante com Estêvão como titular. Nas últimas três vezes que isso aconteceu, o Verdão goleou Cuiabá e Criciúma por 5 a 0 e venceu o Athletico Paranaense por 2 a 0.

Saldo de gols

Todo critério de desempate pode ser decisivo na reta final do Brasileirão. O Palmeiras leva ligeira vantagem ao Botafogo no saldo de gols, são 26 do Verdão contra 22 do Glorioso. Estêvão é um dos responsáveis por essa soberania. O jogador é o artilheiro do Palmeiras na competição, ao lado de Flaco López, com nove gols marcados.



Apesar da invencibilidade, os últimos resultados do Verdão mostraram que a falta do jovem pode ser um fator decisivo na reta do campeonato.

Estêvão é um dos artilheiros do Palmeiras no Brasileirão Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Descansado

A paralisação do Campeonato Brasileiro pela Data Fifa pode ter sido um trunfo para o jogador voltar sem problemas. Em setembro, Estêvão foi convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira na vitória por 1 a 0 contra o Equador e na derrota, pelo mesmo placar, frente ao Paraguai.



Neste mês, o jovem não esteve na lista de Dorival Júnior para os jogos contra Chile e Peru. Os dez dias de descanso proporcionados pela não convocação podem ter sido fundamentais para Estêvão se recuperar da lesão que o afastou do Palmeiras e encarar as últimas rodadas do Brasileirão.

Olho no Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam na 36ª rodada do Brasileirão, em jogo marcado para São Paulo. O confronto direto entre os dois na reta final da competição pode animar o torcedor palmeirense, já que os cariocas ainda disputam a Libertadores e jogarão a semifinal do torneio contra o Peñarol, enquanto o clube alviverde pode focar apenas na competição nacional. Para isso, é preciso vencer o Juventude, e com quanto mais gols, melhor.