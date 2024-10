Gabriela Anelli morreu antes de jogo entre Palmeiras e Flamengo após confronto entre torcidas







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 17:44 • São Paulo (SP)

Felipe Anelli Marchiano, irmão de Gabriela Anelli, jovem que morreu nos arredores do Allianz Parque em um conflito entre torcedores de Palmeiras e Flamengo antes de jogo pelo Brasileirão de 2023, acionou o clube alviverde na justiça em uma ação por danos morais no valor de R$ 1,15 milhão.



Irmão de jovem morta em jogo contra Flamengo aciona Palmeiras na justiça

O processo foi distribuído na terça-feira ao juiz Danilo Fadel de Castro na 10ª Vara Cível. A ação exige uma reparação do Palmeiras por danos morais no valor de R$ 1 milhão, mais R$ 150 mil de honorários. O recurso justifica que o clube alviverde era responsável pela segurança dos torcedores antes, durante e depois do evento, baseado na Lei Geral do Esporte. A informação foi divulgada pelo portal Nosso Palestra e confirmada pelo Lance!.

Até o momento, o Palmeiras não se pronunciou sobre a ação judicial.

Gabriela Anelli morreu após confronto entre torcedores Foto: Reprodução/Redes Sociais

Relembre o caso

No dia 10 de julho de 2023, Palmeiras e Flamengo empataram por 1 a 1 no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Antes da partida, houve uma briga entre torcedores ao redor do estádio que vitimou Gabriela Anelli, de 23 anos. A palmeirense foi atingida por estilhaços de vidro no pescoço após garrafas de cerveja serem arremessadas, e foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.



O caso foi investigado pelas autoridades, e após perícias nas imagens de câmeras, Jonathan Messias Messias Santos da Silva foi identificado como o responsável pela ação que matou Gabriela. O homem foi preso no Rio de Janeiro, em operação da Polícia Cívil de São Paulo.

Em fevereiro deste ano, a justiça determinou que o homem vai a júri popular sob a acusação do crime de homicídio doloso (quando há a intenção de matar) com agravantes de motivo fútil.